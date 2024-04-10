СОТ прогнозує відновлення світової торгівлі після минулорічного спаду

Світова організація торгівлі прогнозує, що глобальна торгівля поступово відновиться цього року та продовжить зростання в 2025 році, оскільки вплив високої інфляції залишиться позаду.

Про це повідомляє CNBC.

У своєму звіті СОТ прогнозує, що загальний обсяг світової торгівлі зросте на 2,6% у 2024 році та ще на 3,3% у 2025 році. Це слідує за більшим, ніж очікувалося, падінням на 1,2% у 2023 році, оскільки інфляційний тиск і вищі процентні ставки обтяжували міжнародну торгівлю.

"Причиною такого зростання є нормалізація інфляції, а також нормалізація монетарної політики, яка гальмувала торгівлю у 2023 році", — сказав головний економіст СОТ Ральф Осса.

Очікується, що відновлення торгівлі буде досить масштабним і пошириться й на країни Європи, яка минулого року зазнала одного з найглибших падінь обсягів торгівлі через геополітичну напруженість та енергетичну кризу, спричинену повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

"Європа дійсно погіршувала міжнародну торгівлю в 2023 році, і ми більше не бачимо, щоб це було так", — сказав Осса.

Геополітичні ризики залишаються

Загалом світова торгівля була дуже стійкою протягом останніх років, перевищивши свій пік до пандемії Covid-19 наприкінці 2023 року, йдеться у звіті СОТ. Проте організація попередила, що геополітична напруженість все ще може становити ризик для її перспектив.

За словами Осса, окрім війни в Україні значний вплив має і триваюча війна між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС. Вона може спричинити серйозні збої в торгівлі, якщо перекинеться на енергетичні ринки.

Економіст також вказав на ознаки "фрагментації" глобальної торгівлі за геополітичними лініями. США та Велика Британія зазвичай займають позиції під останніх голосувань в ООН на користь України у війні, тоді як Китай і Південна Африка - мають протилежні погляди.

Ця фрагментація була особливо помітною між двома найбільшими економіками світу, США та Китаєм.

"Ми бачили, що зростання торгівлі між Сполученими Штатами та Китаєм було на 30% повільніше, ніж зростання торгівлі між цими країнами та іншими країнами", — сказав Осса, маючи на увазі період з 2018 року, коли спочатку виникла торгова напруженість.

Суперечка зосереджена на твердженнях про те, що Китай "демпінгує" субсидовані екологічні технологічні товари на міжнародні ринки, фактично підриваючи вітчизняних виробників. Пекін заперечує ці звинувачення.

У звіті СОТ не наводяться докладні прогнози щодо торгівлі Китаю, однак очікується загальне збільшення експорту Азії на 3,4% у 2024 та 2025 роках.

МВФ прогнозує зростання світової економіки

Додамо, що Міжнародний валютний фонд прогнозує у 2024 році помірне економічне зростання світової економіки. Передбачається, що глобальний ріст досягне 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році.

Однак, прогнози на 2024–2025 роки залишаються нижчими за середні значення у 3,8% за період з 2000 по 2019 роки, через підвищення ставок центральними банками для контролю інфляції, припинення фіскальної підтримки на фоні зростаючого боргу та низького базового зростання продуктивності.

У звіті зазначено, що зі зниженням інфляції ризики для глобального зростання загалом збалансовані. З іншого боку, швидше зниження інфляції може призвести до подальшого полегшення фінансових умов.

Додамо, що раніше Міжнародний валютний фонд попередив, що перспективи глобального економічного зростання протягом наступних п'яти років є найгіршими за понад три десятиліття. Там закликали країни уникати економічної фрагментації, викликаної геополітичною напругою, і вживати заходів для підвищення продуктивності.

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