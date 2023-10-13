В МВФ розповіли, як війна в Ізраїлі вплине на світову економіку

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що війна Ізраїлю та ХАМАСу загрожує "затьмарити і без того туманну глобальну економічну перспективу".

Про це повідомляє Reuters.

"Ми уважно стежимо за тим, як розвивається ситуація, як вона впливає, особливо на нафтові ринки. Були певні коливання цін на нафту та реакція на ринках", - заявила Георгієва.

Однак, за її словами, поки що зарано робити прогнози.

Водночас, як наголосила Георгієва, вже зараз очевидно, що "це – нова хмара на не найбільш захищеному горизонті для світової економіки, нова хмара, яка затьмарює цей горизонт і яка, звісно, є непотрібною".

Очільниця МВФ підкреслила, що серйозні потрясіння стають "новою нормою" у світовій економіці, яка характеризується слабким зростанням, економічною фрагментацією та поглибленням розбіжностей.

Причому в МВФ очікують, що процентні ставки залишатимуться вищими довше, щоб приборкати постійну інфляцію.

Георгієва закликала країни уникати ескалації ситуації та зосередитися на сферах співпраці.

"Нам потрібно розвивати нашу спритність у плані передбачення потрясінь і швидкого реагування", - підкреслила вона.

У вересні Георгієва заявляла, що світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, кліматичних явищ та кризи вартості життя, але економічне зростання значно сповільнилося, головним чином через вплив війни Росії проти України.

Георгієва вважає, що у 2023 році третина світової економіки буде в рецесії.