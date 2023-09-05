Відновлення світової економіки сповільнилося через шок від війни РФ проти України, - МВФ

Світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь - пандемії, кліматичних явищ та кризи вартості життя, але економічне зростання значно сповільнилося, головним чином через вплив війни Росії проти України.

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Про це на 43-му саміті лідерів країн Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

"Виходячи з глобальних перспектив, ми визнаємо, що світова економіка продемонструвала стійкість до ряду негативних потрясінь — пандемії, війни, кліматичних подій і кризи вартості життя — і відновлення після цих потрясінь триває. Але це повільно і нерівномірно. Трильйони доларів світового виробництва були втрачені порівняно з глобальними тенденціями до пандемії", - наголосила Георгієва.

За її словами, цей економічний «шрам» великий і нерівномірно розподілений по країнах.

"З найбільших економік лише США повністю відновилася. Єврозона все ще приблизно на 2 відсотки нижче тренда, тоді як Китай та інші країни з ринком, що розвивається, приблизно на 5 відсотків нижче тренда, а країни з низьким рівнем доходу постраждали ще сильніше", - підкреслила очільниця МВФ.

Вона додала, що після значного зростання, яке становило понад 6 відсотків у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, головним чином через шок від війни Росії в Україні.

"Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, а глобальне зростання складе близько 3 відсотків у середньостроковій перспективі. Це найнижчий рівень зростання за десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що відсоткові ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації", - констатувала Георгієва.

Раніше Міжнародний валютний фонд попередив, що перспективи глобального економічного зростання протягом наступних п'яти років є найгіршими за понад три десятиліття. Там закликали країни уникати економічної фрагментації, викликаної геополітичною напругою, і вживати заходів для підвищення продуктивності.

Крісталіна Георгієва вважає, що у 2023 році третина світової економіки буде в рецесії.