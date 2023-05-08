Промислове виробництво в Німеччині падає - країна рухається до рецесії

В березні промислове виробництво Німеччини скоротилося більше, ніж очікувалося. Частково на погіршення показників вплинула ситуація в автомобільному секторі. Про це повідомило міжнародне агентство Reuters.

Таким чином знову заговорили про можливу рецесію в найбільшій економіці Європи.

Порівнюючи з лютим, виробництво в березні знизилося на 3,4%. Про це, як пишуть Reuters, повідомило федеральне статистичне управління в понеділок.

Виробництво автомобілів та автозапчастин впало на 6,5%. Виробництво машин і устаткування - на 3,4%, а в будівельній галузі спостерігався спад на 4,6%.

“Після позитивних показників промислового виробництва на початку року, у березні відбулося неочікувано різке падіння”, - повідомили в Мінекономіки.

У березні промислові замовлення в Німеччині впали на 10,7%, порівняно з попереднім місяцем, зафіксувавши найбільше скорочення за місяць з 2020 року в розпал пандемії COVID-19.

“Німецьке виробництво все більше і більше страждає від глобального підвищення ставок, яке все більше гальмує економіку. Ризики рецесії в Німеччині зростають”, - заявив головний економіст Commerzbank Ральф Солвен.

Роздрібні продажі та експорт також різко впали в березні, підвищуючи шанси на перегляд у бік зниження валового внутрішнього продукту за перший квартал.

Водночас збройова промисловість Німеччини розвивається через війну в Україні. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Німеччина посіла шосте місце за експортом озброєнь у 2022 році, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Минулого року Reuters опублікував дослідження, згідно з якими економіка Німеччини може до 2030 року втратити 265 млрд доларів через вторгнення Росії в Україну та високі ціни на енергоносії.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва вважає, що рецесія стосуватиметься третини світової економіки у 2023 році.