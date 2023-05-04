ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Фінанси
Дата публікації

Міжнародні резерви України значно зросли і побили 11-річний рекорд

нбу, валютні резерви
Міжнародні резерви України зросли на 13%. Фото: Рixabay

За підсумками квітня, міжнародні резерви України зросли на 13% на тлі подальшого зниження обсягів продажу валюти Національним банком і станом на 1 травня становлять 35,9 млрд дол. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

Протягом квітня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу, повідомили у НБУ.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5 851,6 млн дол. США. З цієї суми:

  • 2 706,5 млн дол. США –  у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;
  • 1 652,5 млн. дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;
  • 1 250,0 млн. дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 242,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

В Нацбанку зазначили, що у квітні 2023 року на валютному ринку було продано 1,37 млрд дол., а викуплено до резервів – 3,7 млн дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з березнем 2023 року на 298,5 млн дол. – до 1,37 млрд дол.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн доларів.

Повідомляється, що обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.

Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2023 року становили $31,878 млрд, що на 10%, або на $3 млрд більше у порівнянні з лютим 2023 року. 

Нагадаємо, що у лютому міжнародні резерви знизилися на 3,5%, водночас у січні — зросли на 5%.

Автор:
Тетяна Гойденко