Міжнародні резерви України значно зросли і побили 11-річний рекорд

За підсумками квітня, міжнародні резерви України зросли на 13% на тлі подальшого зниження обсягів продажу валюти Національним банком і станом на 1 травня становлять 35,9 млрд дол. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років.

Протягом квітня динаміку міжнародних резервів визначали надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу, повідомили у НБУ.

На валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 5 851,6 млн дол. США. З цієї суми:

2 706,5 млн дол. США – у межах нової програми розширеного фінансування МВФ;

нової програми розширеного фінансування МВФ; 1 652,5 млн. дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

1 250,0 млн. дол. США – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

242,6 млн дол. США – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

В Нацбанку зазначили, що у квітні 2023 року на валютному ринку було продано 1,37 млрд дол., а викуплено до резервів – 3,7 млн дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з березнем 2023 року на 298,5 млн дол. – до 1,37 млрд дол.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 107,4 млн доларів.

Повідомляється, що обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються четвертий місяць поспіль. Така динаміка у квітні зумовлена як галузевими чинниками (зменшення імпорту енергоресурсів, збільшення продажу валюти для проведення посівної, певна активізація роботи гірничо-металургійних підприємств), так і подальшим обмеженням непродуктивного відпливу капіталу з України.

Крім того, послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів, та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету в 2023 році сприяли стабілізації курсових очікувань.

Міжнародні резерви України станом на 1 квітня 2023 року становили $31,878 млрд, що на 10%, або на $3 млрд більше у порівнянні з лютим 2023 року.

Нагадаємо, що у лютому міжнародні резерви знизилися на 3,5%, водночас у січні — зросли на 5%.