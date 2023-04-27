Нацбанк запасається доларом на повну. Пишний заспокоїв українців щодо курсової стабільності (графік)

Коштом міжнародних партнерів Україна зможе до кінця цього року збільшити обсяг міжнародних резервів до близько $35 млрд, повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 27 квітня. За його словами, загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити $42 млрд.

"Це посилить спроможність НБУ й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження", – додав він і зауважив, що з наступного року нарощування експортних потоків та поступове повернення вимушених мігрантів додому сприятимуть скороченню дефіциту поточного рахунку.

Однак, цей дефіцит і надалі перекриватиметься значними обсягами зовнішнього офіційного фінансування. "Це дозволить зберігати обсяг міжнародних резервів на відносно комфортному рівні", – заспокоїв очільник регулятора.

Принагідно відмітимо, що міжнародні резерви України справді останнім часом тільки зростають. За підсумками березня показник склав вже понад $31,8 млрд. Цього року відбулося хіба просідання у лютому, коли за місяць резерви скоротились до $28,87 млрд з $29,9 млрд за підсумками січня.

Для порівняння, Україна зустріла широкомасштабну війну з резервами у $27,55 млрд. Опісля вторгнення РФ резерви почали відчутно танути, але з літа 2022-го – коштом іноземних партнерів – показник знову пішов угору.