Нацбанк запасается долларом по полной. Пышный успокоил украинцев относительно курсовой стабильности (график)

За счет международных партнеров Украина сможет до конца этого года увеличить объем международных резервов до $35 млрд, сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 27 апреля. По его словам, всего в этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить $42 млрд.

"Это усилит способность НБУ и дальше поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения", – добавил он и отметил, что со следующего года наращивание экспортных потоков и постепенное возвращение вынужденных мигрантов домой будут способствовать сокращению дефицита текущего счета.

Однако этот дефицит и дальше будет перекрываться значительными объемами внешнего официального финансирования. "Это позволит сохранять объем международных резервов на относительно комфортном уровне", – успокоил руководитель регулятора.

Отметим, что международные резервы Украины действительно в последнее время только растут. По итогам марта показатель составил уже более $31,8 млрд. В этом году состоялось разве что проседание в феврале, когда за месяц резервы сократились до $28,87 млрд с $29,9 млрд по итогам января.

Для сравнения, Украина встретила широкомасштабную войну с резервами в $27,55 млрд. После вторжения РФ резервы начали ощутимо таять, но с лета 2022-го – за счет средств иностранных партнеров – показатель снова пошел вверх.