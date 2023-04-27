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Экономика
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Нацбанк запасается долларом по полной. Пышный успокоил украинцев относительно курсовой стабильности (график)

Нацбанк запасается долларом по полной. Пышный успокоил украинцев относительно курсовой стабильности (график)

За счет международных партнеров Украина сможет до конца этого года увеличить объем международных резервов до $35 млрд, сообщил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге 27 апреля. По его словам, всего в этом году объем поступлений от международных партнеров может превысить $42 млрд.

"Это усилит способность НБУ и дальше поддерживать курсовую устойчивость и постепенно смягчать валютные ограничения", – добавил он и отметил, что со следующего года наращивание экспортных потоков и постепенное возвращение вынужденных мигрантов домой будут способствовать сокращению дефицита текущего счета.

Однако этот дефицит и дальше будет перекрываться значительными объемами внешнего официального финансирования. "Это позволит сохранять объем международных резервов на относительно комфортном уровне", – успокоил руководитель регулятора.

Отметим, что международные резервы Украины действительно в последнее время только растут. По итогам марта показатель составил уже более $31,8 млрд. В этом году состоялось разве что проседание в феврале, когда за месяц резервы сократились до $28,87 млрд с $29,9 млрд по итогам января.

Фото 2 — Нацбанк запасается долларом по полной. Пышный успокоил украинцев относительно курсовой стабильности (график)

Для сравнения, Украина встретила широкомасштабную войну с резервами в $27,55 млрд. После вторжения РФ резервы начали ощутимо таять, но с лета 2022-го – за счет средств иностранных партнеров – показатель снова пошел вверх.

Автор:
Максим Беркаль