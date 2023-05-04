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Международные резервы Украины значительно выросли и побили 11-летний рекорд
По итогам апреля международные резервы Украины выросли на 13% на фоне дальнейшего снижения объемов продаж валюты Национальным банком и по состоянию на 1 мая составляют 35,9 млрд дол. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет.
В течение апреля динамику международных резервов определяли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, сообщили в НБУ.
На валютные счета правительства в НБУ поступило 5851,6 млн. дол. США. Из этой суммы:
- 2 706,5 млн. дол. США – в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;
- 1652,5 млн. дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС;
- 1 250,0 млн. дол. США – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);
- 242,6 млн. дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
В Нацбанке отметили, что в апреле 2023 года на валютном рынке было продано 1,37 млрд долл., а выкуплено в резервы – 3,7 млн дол. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн дол. – до 1,37 млрд дол.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 107,4 млн долларов.
Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.
Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий.
Международные резервы Украины на 1 апреля 2023 года составили $31,878 млрд, что на 10%, или на $3 млрд больше по сравнению с февралем 2023 года.
Напомним, что в феврале международные резервы снизились на 3,5%, в то же время в январе — выросли на 5%.