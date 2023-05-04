Международные резервы Украины значительно выросли и побили 11-летний рекорд

По итогам апреля международные резервы Украины выросли на 13% на фоне дальнейшего снижения объемов продаж валюты Национальным банком и по состоянию на 1 мая составляют 35,9 млрд дол. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет.

В течение апреля динамику международных резервов определяли поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга, сообщили в НБУ.

На валютные счета правительства в НБУ поступило 5851,6 млн. дол. США. Из этой суммы:

2 706,5 млн. дол. США – в рамках новой программы расширенного финансирования МВФ;

1652,5 млн. дол. США – макрофинансовая помощь от ЕС;

1 250,0 млн. дол. США – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка);

242,6 млн. дол. США – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

В Нацбанке отметили, что в апреле 2023 года на валютном рынке было продано 1,37 млрд долл., а выкуплено в резервы – 3,7 млн дол. Чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн дол. – до 1,37 млрд дол.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 107,4 млн долларов.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами (уменьшение импорта энергоресурсов, увеличение продаж валюты для проведения посевной, определенная активизация работы горно-металлургических предприятий), так и последующим ограничением непроизводительного оттока капитала из Украины.

Кроме того, последовательная монетарная политика НБУ, направленная на повышение привлекательности гривневых активов и отказ от прямого финансирования дефицита бюджета в 2023 году способствовали стабилизации курсовых ожиданий.

Международные резервы Украины на 1 апреля 2023 года составили $31,878 млрд, что на 10%, или на $3 млрд больше по сравнению с февралем 2023 года.

Напомним, что в феврале международные резервы снизились на 3,5%, в то же время в январе — выросли на 5%.