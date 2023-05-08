Промышленное производство в Германии падает – страна движется к рецессии

В марте промышленное производство Германии сократилось больше, чем ожидалось. Отчасти на ухудшение показателей повлияла ситуация в автомобильном секторе. Об этом сообщило международное агентство Reuters.

Таким образом, снова заговорили о возможной рецессии в крупнейшей экономике Европы.

По сравнению с февралем производство в марте снизилось на 3,4%. Об этом, как пишут Reuters, сообщило федеральное статистическое управление в понедельник.

Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5%. Производство машин и оборудования – на 3,4%, а в строительной отрасли наблюдался спад на 4,6%.

"После положительных показателей промышленного производства в начале года в марте произошло неожиданно резкое падение", - сообщили в Минэкономики.

В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с предыдущим месяцем, зафиксировав наибольшее сокращение за месяц с 2020 года в разгар пандемии COVID-19.

Немецкое производство все больше и больше страдает глобальным повышением ставок, которое все больше тормозит экономику. Риски рецессии в Германии растут”, - заявил главный экономист Commerzbank Ральф Солвен.

Розничные продажи и экспорт также резко упали в марте, повышая шансы пересмотра в сторону снижения валового внутреннего продукта за первый квартал.

В то же время оружейная промышленность Германии развивается из-за войны в Украине. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия заняла шестое место по экспорту вооружений в 2022 году, уступив США, Францию, Россию, Китай и Италию.

В прошлом году Reuters опубликовал исследования, согласно которым экономика Германии может к 2030 году потерять 265 млрд долларов из-за вторжения России в Украину и высоких цен на энергоносители.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что рецессия будет касаться трети мировой экономики в 2023 году.