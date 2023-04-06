Оружейная промышленность Германии развивается из-за войны в Украине

Немецкий ВПК является главным бенефициаром из-за вторжения России в Украину, что вызывает беспокойство общественности.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Немцы с подозрением относятся к военной силе и экспорту оружия, что связано с агрессивной историей их страны в ХХ веке... Немецкие поставщики оружия переживают настоящий бум, независимо от общественных настроений", - пишет Bloomberg.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Германия заняла шестое место по экспорту вооружений в 2022 году, уступив США, Франции, России, Китаю и Италии.

Через три дня после нападения России на Украину в феврале 2022 года канцлер Олаф Шольц объявил о "переломном моменте": был отменен многолетний запрет на отправку оружия в зоны конфликтов для помощи Киеву, а также создан специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации оборудования Бундесвера. Германия прислушалась к международным призывам достичь установленного НАТО целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.

С этого времени усилилось производство, а акции компаний немецкого ВПК поднялись. В частности, акции компании Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. 16 марта компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

В феврале компания Hensoldt сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия РФ вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.

Напомним, правительство Германии предоставляет Украине инвестиции на общую сумму 221 миллион евро (242 миллиона долларов). Они распространяются на 11 проектов немецких компаний в Украине.