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Не только Leopard 2 и Marder. Германия отчиталась о передаче нового пакета помощи Украине
Власти Германии сообщили о содержании крайней партии военной помощи, которая была передана Украине. Об этом свидетельствует список на сайте федерального правительства Германии, обновленный 30 марта.
Согласно его данным, в последние несколько дней ФРГ передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также:
- две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;
- два танка для разминирования WISENT 1;
- еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданным ранее;
- еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее;
- 103 тысяч турникетов.
Напомним, о прибытии в Украину 18 танков Leopard 2 от Германии Spiegel сообщило 27 марта. Также СМИ писали о поставке 40 боевых машин пехоты Marder.
Предыдущее обновление списка оказанной помощи от Германии было 24 марта. В тот пакет включили инженерные машины Dachs, пулеметы для танков и БМП, запчасти и 30 систем обнаружения дронов.Подписывайтесь на наш YouTube канал