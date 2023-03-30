Не только Leopard 2 и Marder. Германия отчиталась о передаче нового пакета помощи Украине

Власти Германии сообщили о содержании крайней партии военной помощи, которая была передана Украине. Об этом свидетельствует список на сайте федерального правительства Германии, обновленный 30 марта.

Согласно его данным, в последние несколько дней ФРГ передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, а также:

две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;

два танка для разминирования WISENT 1;

еще 24 грузовика Zetros, в дополнение к 28 переданным ранее;

еще 40 тысяч аптечек, в дополнение к 120 тысячам переданных ранее;

103 тысяч турникетов.

Напомним, о прибытии в Украину 18 танков Leopard 2 от Германии Spiegel сообщило 27 марта. Также СМИ писали о поставке 40 боевых машин пехоты Marder.

Предыдущее обновление списка оказанной помощи от Германии было 24 марта. В тот пакет включили инженерные машины Dachs, пулеметы для танков и БМП, запчасти и 30 систем обнаружения дронов.