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Германия передала Украине новый пакет помощи: в нем – инженерные машины Dachs и другое вооружение
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, инженерные машины Dachs. Об этом свидетельствует список на сайте федерального правительства Германии, обновленный 24 марта.
Согласно данным, крайний пакет помощи содержит:
- три инженерных машины Dachs;
- 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;
- запчасти для Leopard 2 и Marder;
- 30 систем для обнаружения дронов.
Напомним, что предыдущее обновление списка оказанной помощи от Германии было 16 марта. Тогда в пакет вошли, в частности, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS.
Ранее посольство Германии в Киеве сообщило, что ФРГ передала 9 бронированных мостоукладчиков Biber для украинских военных. С помощью этих конструкций боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия.Подписывайтесь на наш YouTube канал