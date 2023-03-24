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Политика
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Германия передала Украине новый пакет помощи: в нем – инженерные машины Dachs и другое вооружение

Флаг Германии
Флаг Германии. Фото: Pexels / Pixabay

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, в который вошли, в частности, инженерные машины Dachs. Об этом свидетельствует список на сайте федерального правительства Германии, обновленный 24 марта.

Согласно данным, крайний пакет помощи содержит:

  • три инженерных машины Dachs;
  • 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs; 
  • запчасти для Leopard 2 и Marder;
  • 30 систем для обнаружения дронов.

Напомним, что предыдущее обновление списка оказанной помощи от Германии было 16 марта. Тогда в пакет вошли, в частности, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS.

Ранее посольство Германии в Киеве сообщило, что ФРГ передала 9 бронированных мостоукладчиков Biber для украинских военных. С помощью этих конструкций боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия.