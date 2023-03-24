Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: в ньому – інженерні машини Dachs та інше озброєння

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги, до якого ввійшли, зокрема, інженерні машини Dachs. Про це свідчить список на сайті федерального уряду Німеччини, оновлений 24 березня.

Згідно з даними, крайній пакет допомоги містить:

три інженерні машини Dachs;

100 кулеметів MG3 для танків Leopard 2, бойових машин піхоти Marder і Dachs;

запчастини для Leopard 2 і Marder;

30 систем для виявлення дронів.

Нагадаємо, що попереднє оновлення списку наданої допомоги від Німеччини було 16 березня. Тоді до пакета ввійшли, зокрема, артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS.

Раніше посольство Німеччини в Києві повідомило, що ФРН передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових. За допомогою цих конструкцій бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди.