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Німеччина передала Україні машини для зведення мостів
Німеччина передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових. Про це повідомляє Посольство Німеччини в Києві.
Броньований мостоукладач Biber (у перекладі – бобер) – це інженерно-бойова машина німецького виробництва, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди.
Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст. Переправа важить близько 9,94 тонн і витримує приблизно до 55 тонн.
На відміну від більшості аналогічних машин, Biber укладає міст горизонтально - таким чином контури машини залишаються непомітним для противника. А екіпаж перебуває під броньованим захистом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту.
Завдяки сучасним технологіям, цю машину можуть обслуговувати лише два члени екіпажу - командир та водій.
Нагадаємо, наприкінці липня Німеччина оголосила про передачу Україні 16 танкових мостоукладачів Biber. У Міноборони країни зазначили, що цю техніку можна використовувати для подолання води або перешкод у бою.
Найближчими тижнями Україна очікує на чергову партію військової допомоги від Німеччини. Канцлер ФРН Олаф Шольц під час звернення до Бундестагу оголосив про відправку ЗСУ додаткових САУ Gepard і систем Iris-Т.