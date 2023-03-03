Німеччина передала Україні машини для зведення мостів

Німеччина передала 9 броньованих мостоукладачів Biber для українських військових. Про це повідомляє Посольство Німеччини в Києві.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Броньований мостоукладач Biber (у перекладі – бобер) – це інженерно-бойова машина німецького виробництва, за допомогою якої бойові підрозділи долають річки, протитанкові рови та інші перешкоди.

Biber може за лічені хвилини розгорнути та згорнути 22-метровий міст. Переправа важить близько 9,94 тонн і витримує приблизно до 55 тонн.

Особливості броньованих мостоукладачів Biber. Фото: Посольство Німеччини в Києві

На відміну від більшості аналогічних машин, Biber укладає міст горизонтально - таким чином контури машини залишаються непомітним для противника. А екіпаж перебуває під броньованим захистом.

Biber базується на шасі танку Leopard 1. Замість башти він оснащений системою зведення мосту.

Завдяки сучасним технологіям, цю машину можуть обслуговувати лише два члени екіпажу - командир та водій.

Нагадаємо, наприкінці липня Німеччина оголосила про передачу Україні 16 танкових мостоукладачів Biber. У Міноборони країни зазначили, що цю техніку можна використовувати для подолання води або перешкод у бою.

Найближчими тижнями Україна очікує на чергову партію військової допомоги від Німеччини. Канцлер ФРН Олаф Шольц під час звернення до Бундестагу оголосив про відправку ЗСУ додаткових САУ Gepard і систем Iris-Т.