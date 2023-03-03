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Германия передала Украине военные мостоукладчики
Германия передала 9 бронированных мостоукладчиков Biber для украинских военных. Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве.
Бронированный мостоукладчик Biber (в переводе – бобер) – это инженерно-боевая машина немецкого производства, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия.
Biber может в считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост. Переправа весит около 9,94 тонны и выдерживает примерно до 55 тонн.
В отличие от большинства аналогичных машин, Biber укладывает мост горизонтально – таким образом контуры машины остаются незаметными для противника. А экипаж находится под бронированной защитой.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста.
Благодаря современным технологиям эту машину могут обслуживать только два члена экипажа - командир и водитель.
Напомним, в конце июля Германия объявила о передаче Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. В Минобороны страны отметили, что эту технику можно использовать для преодоления воды или препятствий в бою.
В ближайшие недели Украина ожидает очередную партию военной помощи от Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обращения в Бундестаг объявил об отправке ВСУ дополнительных САУ Gepard и систем Iris-Т.