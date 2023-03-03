Германия передала Украине военные мостоукладчики

Германия передала 9 бронированных мостоукладчиков Biber для украинских военных. Об этом сообщает Посольство Германии в Киеве.

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Бронированный мостоукладчик Biber (в переводе – бобер) – это инженерно-боевая машина немецкого производства, с помощью которой боевые подразделения преодолевают реки, противотанковые рвы и другие препятствия.

Biber может в считанные минуты развернуть и свернуть 22-метровый мост. Переправа весит около 9,94 тонны и выдерживает примерно до 55 тонн.

Особенности бронированных мостоукладчиков Biber. Фото: Посольство Германии в Киеве

В отличие от большинства аналогичных машин, Biber укладывает мост горизонтально – таким образом контуры машины остаются незаметными для противника. А экипаж находится под бронированной защитой.

Biber базируется на шасси танка Leopard 1. Вместо башни он оснащен системой возведения моста.

Благодаря современным технологиям эту машину могут обслуживать только два члена экипажа - командир и водитель.

Напомним, в конце июля Германия объявила о передаче Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. В Минобороны страны отметили, что эту технику можно использовать для преодоления воды или препятствий в бою.

В ближайшие недели Украина ожидает очередную партию военной помощи от Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обращения в Бундестаг объявил об отправке ВСУ дополнительных САУ Gepard и систем Iris-Т.