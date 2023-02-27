В Польше рассказали, когда передадут Украине остаток танков Leopard

Польша отправит Украине следующие обещанные танки Leopard 2 в ближайшие несколько недель.

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Такие сроки озвучил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик агентству РАР. Новую партию передадут как только ВСУ завершат обучение на них.

"В скором времени. Подготовка украинских экипажей должна быть завершена. Часть этих танков сейчас используется во время обучения… Это перспектива на несколько недель", - сказал политик.

К слову, Польша стала первой страной, которая успешно передала 4 танка Leopard 2 Украине. В новой партии ожидается еще десять боевых машин.

На вопрос, когда в Украину прибудут обещанные премьер-министром танки PT-91, Дворчик ответил, что их передача вместе с Т-72 также вопрос недель, "если не раньше".

Напомним, в конце января Германия разрешила другим странам отправлять в Украину танки германского производства. Премьер Польши Матеуш Моравецкий активно лоббировал передачу как можно большего количества машин. В частности, чиновник заявлял, что Варшава допускала создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2.