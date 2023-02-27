У Польщі розповіли, коли передадуть Україні решту танків Leopard

Польща надішле Україні залишок обіцяних танків Leopard 2 упродовж найближчих кількох тижнів.

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Такі терміни озвучив голова канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик агентству РАР. Наступну партію передадуть одразу, коли ЗСУ завершать навчання на них.

"Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання… Це перспектива на кілька тижнів", - сказав політик.

До слова, Польща стала першою країною, яка успішно передала 4 танки Leopard 2 Україні. У новій партії очікується ще 10 бойових машин.

На запитання, коли в Україну прибудуть обіцяні прем'єр-міністром танки PT-91 Дворчик відповів, що їх передача разом із Т-72 також є питанням тижнів, "якщо не раніше".

Нагадаємо, наприкінці січня Німеччина дозволила іншим країнам відправляти в Україну танки німецького виробництва. Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький активно лобіював передачу якомога більшої кількості машин. Зокрема, урядовець заявляв, що Варшава допускала створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2.