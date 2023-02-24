Швеція передасть Україні танки, які є ліцензійною копією Leopard 2А5

Уряд Швеції вирішив поставити Україні загалом 10 танків Type 2A6 і Stridsvagn для планового оснащення двох українських танкових батальйонів. Друга модель є ліцензійною копією німецьких Leopard 2А5.

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Про це 24 лютого повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає видання Spiegel.

Танки Stridsvagn (Leopard 2А5), ймовірно, відправлять як доповнення до пакету військової допомоги, який збирає "танкова коаліція" для України. Зокрема, сама Німеччина — країна виробник — обіцяє поставити 14 моделей Type 2A6 зі складів Бундесверу для батальйону, який має бути оснащений 31 танком Leopard 2.

Раніше Німеччина вирішила також дозволити реекспорт, адже ряд країн заявили про намір приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.

24 лютого Польща, як і очікувалося, перша відправила в Україну перші із 14 бойових танків Leopard-2. Цього ж дня, під час свого візиту до Києва, присвяченого роковинам російського вторгнення, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про доставку танків.