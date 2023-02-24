Швеция передаст Украине танки, являющиеся лицензионной копией Leopard 2А5

Правительство Швеции решило поставить Украине в общей сложности 10 танков Type 2A6 и Stridsvagn для планового оснащения двух украинских танковых батальонов. Вторая модель является лицензионной копией немецких Leopard 2А5.

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Об этом 24 февраля сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает издание Spiegel.

Танки Stridsvagn (Leopard 2А5), вероятно, отправят в качестве дополнения в пакет военной помощи, собираемый "танковой коалицией" для Украины. В частности, сама Германии – страна производитель – обещает поставить 14 моделей Type 2A6 из составов Бундесвера для батальона, который должен быть оснащен 31 танком Leopard 2.

Ранее Германия решила также разрешить реэкспорт, ведь ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.

24 февраля Польша, как и ожидалось, первой отправила в Украину первые из 14 боевых танков Leopard-2. В этот же день, во время своего визита в Киев, посвященного годовщине российского вторжения, премьер-министр Матеуш Моравецкий объявит о доставке танков.