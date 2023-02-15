Союзники передадут Украине меньше танков Leopard, чем обещали – Bloomberg

Страны, которые сформировали "танковую коалицию", планировали собрать для Украины два полных батальона танков Leopard 2 (60-80 ед.), но, вероятно, им не удастся это сделать в запланированные сроки, ведь выяснилось, что часть танков еще нуждается в ремонте.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Германия и Португалия обязались отправить в Украину версию A6 Leopard 2: 14 — Берлине, три — Лиссабон.

"Мы не достигнем размера батальона", — сказал Писториус, но не уточнил, имеет ли он в виду обещания Германии и Португалии или других союзников.

Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти составляет батальон из 31 ед. Впоследствии выяснилось, что многие из этих танков в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет передать для активных боевых действий.

Писториус добавил, что в Украину эти танки, вероятно, попадут в конце апреля.

"Заявление министра может означать неудачу в попытках западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели", - считают аналитики Bloomberg.

Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.