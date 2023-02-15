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Союзники передадут Украине меньше танков Leopard, чем обещали – Bloomberg
Страны, которые сформировали "танковую коалицию", планировали собрать для Украины два полных батальона танков Leopard 2 (60-80 ед.), но, вероятно, им не удастся это сделать в запланированные сроки, ведь выяснилось, что часть танков еще нуждается в ремонте.
Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Германии Бориса Писториуса.
Германия и Португалия обязались отправить в Украину версию A6 Leopard 2: 14 — Берлине, три — Лиссабон.
"Мы не достигнем размера батальона", — сказал Писториус, но не уточнил, имеет ли он в виду обещания Германии и Португалии или других союзников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти составляет батальон из 31 ед. Впоследствии выяснилось, что многие из этих танков в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет передать для активных боевых действий.
Писториус добавил, что в Украину эти танки, вероятно, попадут в конце апреля.
"Заявление министра может означать неудачу в попытках западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели", - считают аналитики Bloomberg.
Напомним, украинские танкисты начали проходить обучение на танках Leopard 2, в частности, в Германии и Польше. Именно Варшава намерена как можно быстрее послать в Украину танки Leopard и ожидает только, пока украинские военные пройдут учения по эксплуатации оружия.