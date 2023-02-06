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Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
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В Польшу прибыл первый Leopard 2 из Канады

В Польшу прибыл первый Leopard 2 из Канады

В Польшу прибыл первый танк Leopard 2 из Канады, который будет отправлен в Украину.

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Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в Twitter.

"Первый основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы будем в ближайшее время обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - написала Ананд.

Она добавила, что Канада продолжит поддерживать Украину.

Напомним, Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2, чтобы ВСУ могли освободить еще больше украинских территорий и защитить людей от российской агрессии.

Отметим, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции" .

В настоящее время Вооруженные силы Украины   могут получить   от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.

Автор:
Светлана Манько