До Польщі прибув перший Leopard 2 з Канади

До Польщі прибув перший канадський танк Leopard 2, який відправлять до України.

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Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у Twitter.

"Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками ми найближчим часом будемо навчати Збройні сили України користуванню цією технікою", – написала Ананд.

Вона додала, що Канада продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2, щоб ЗСУ могли звільнити ще більше українських територій та захистити людей від російської агресії.

Зазначимо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.