Украинские военные начали обучение в Германии на танках Leopard

Украинские танкисты в понедельник, 13 февраля, начали проходить обучение на танках Leopard 2 в Германии.

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Об этом сообщила представитель Министерства обороны ФРГ, пишет "Укринформ".

"Германия решила передать Украине 14 танков типа Leopard 2A6. Обучение на этих системах началось сегодня", – отметила она.

По ее словам, обучение планируется завершить к концу первого квартала, который будет синхронизирован с передачей танков.

Напомним, Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ведь ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Украина получит первую партию танков Leopard 2 от Германии в конце марта.