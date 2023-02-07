В Германии рассказали, когда отправят первые танки Leopard 2 в Украину

Украина получит первую партию танков Leopard 2 от Германии в конце марта. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба немецкого Министерства обороны.

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"Следующие конкретные шаги для нашей поддержки Украине: министр обороны Борис Писториус пообщался сегодня в Украине с Президентом Владимиром Зеленским и коллегой Алексеем Резниковым. В конце марта будет доступен Kampfpanzer, Leopard 2 A6 от Германии", - говорится в сообщении.

Писториус посетил Украину 7 февраля, с собой он привез модель танка Leopard 2.

В это же время стало известно, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft получили от федерального правительства Германии разрешение на поставку в Украину 187 основных боевых танков Leopard 1. Сроки поставок этих танков пока не уточняются.

Ранее Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ведь ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.