Правительство Германии разрешило экспортировать в Украину 187 танков Leopard 1 — СМИ

Компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft получили от федерального правительства Германии разрешение на поставку в Украину 187 основных боевых танков Leopard 1. Об этом сообщило издание Business Insider со ссылкой на собственные источники.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Заметим, что по сравнению с 14 танками Leopard 2, которые канцлер Олаф Шольц анонсировал для Украины накануне, Leopard 1 – танк передней версии. В то же время, финансирование ремонта танков еще не обеспечено. Правительство продолжает согласовывать следующие дополнительные вопросы.

Источники издания утверждают, что Танки Leopard 1 и 2 придут слишком поздно, если ожидать, что они помогут остановить наступление российских военных весной, которого ожидают некоторые военные эксперты.

Высокопоставленные федеральные чиновники предполагают, что от хода наступления зависит, будет ли Россия вынуждена добиваться разрешения конфликта с Украиной дипломатическим путем, хотя в издании не уточняют, что именно имеется в виду. Дело в том, что президент Владимир Зеленский заблокировал своим указом возможность вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.