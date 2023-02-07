Уряд Німеччини дозволив експортувати до України 187 танків Leopard 1 — ЗМІ

Компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft отримали від федерального уряду Німеччини дозвіл на поставку в Україну 187 основних бойових танків Leopard 1. Про це повідомило видання Business Insider з посиланням на власні джерела.

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Зауважимо, що у порівнянні з 14 танками Leopard 2, які канцлер Олаф Шольц анонсував для України напередодні, Leopard 1 – танк передньої версії. Водночас фінансування ремонту танків ще не забезпечено. Уряд продовжує узгоджувати такі додаткові питання.

Джерела видання стверджують, що Танки Leopard 1 і2 прийдуть занадто пізно, якщо очікувати, що вони допоможуть зупинити наступ російських військових весною, якого очікують деякі військові експерти.

Високопоставлені федеральні урядовці припускають, що від ходу наступу залежить, чи буде Росія змушена домагатися вирішення конфлікт з Україною дипломатичним шляхом, хоча в виданні не уточнюють, що саме мається на увазі. Справа в тому, що наразі президент Володимир Зеленський заблокував своїм указом можливість вести переговори з російським лідером Володимиром Путіним.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.