В Украину прибыл министр обороны Германии с "первым" Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус 7 февраля прибыл в Украину с неанонсированным визитом. С собой он привез модель танка "Leopard 2".

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Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Первый Leopard 2 прибыл в Киев. Их будет больше", - подчеркнул он.

Глава Миноброны отметил, что "танковая коалиция" поможет Украине дойти до Победы. В то же время, он не уточнил детали переговоров и цель визита Писториуса.

В это же время стало известно, что компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft получили от федерального правительства Германии разрешение на поставку в Украину 187 основных боевых танков Leopard 1.

Ранее Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.