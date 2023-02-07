До України прибув міністр оборони Німеччини з "першим" Leopard 2

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 7 лютого прибув до України з неанонсованим візитом. З собою він привіз модель танка Leopard 2.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Перший Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше", — зауважив він.

Голова Міноброни зазначив, що "танкова коаліція" допоможе Україні дійти до для Перемоги. Водночас він не уточнив деталі переговорів та ціль візиту Пісторіуса.

В цей же час стало відомо, що компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft отримали від федерального уряду Німеччини дозвіл на поставку в Україну 187 основних бойових танків Leopard 1.

Раніше Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, адже ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.