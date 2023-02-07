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До України прибув міністр оборони Німеччини з "першим" Leopard 2
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 7 лютого прибув до України з неанонсованим візитом. З собою він привіз модель танка Leopard 2.
Про це в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Перший Leopard 2 прибув до Києва. Їх буде більше", — зауважив він.
Голова Міноброни зазначив, що "танкова коаліція" допоможе Україні дійти до для Перемоги. Водночас він не уточнив деталі переговорів та ціль візиту Пісторіуса.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В цей же час стало відомо, що компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft отримали від федерального уряду Німеччини дозвіл на поставку в Україну 187 основних бойових танків Leopard 1.
Раніше Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, адже ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".
Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.