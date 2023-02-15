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Союзники передадуть Україні менше танків Leopard, ніж обіцяли, – Bloomberg
Країни, які сформували "танкову коаліцію", планували зібрати для України два повних батальйони танків Leopard 2 (60-80 од.), але, ймовірно, їм не вдасться це зроби в заплановані терміни, адже з'ясувалося, що частина танків ще потребує ремонту.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.
Німеччина та Португалія взяли на себе зобов’язання відправити до України версію A6 Leopard 2: 14 — Берліні, три — Лісабон.
"Ми не досягнемо розміру батальйону", — сказав Пісторіус, але не уточнив, чи він має на увазі обіцянки Німеччини та Португалії, чи інших союзників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже становить батальйон з 31 од. Згодом з'ясувалося, що багато з цих танків у поганому стані та потребують ремонту, перш ніж їх можна буде передати для ведення активних бойових дій.
Пісторіус додав, що в Україну ці танки, ймовірно, потраплять наприкінці квітня.
"Заява міністра може означати невдачу в спробах західних союзників допомогти українській армії впоратися з очікуваною інтенсифікацією боїв найближчими тижнями", - вважають аналітики Bloomberg.
Нагадаємо, українські танкісти розпочали проходити навчання на танках Leopard 2, зокрема, у Німеччині та Польщі. Саме Варшава має намір якнайшвидше надіслати в Україну танки Leopard і очікує наразі лише, доки українські військові пройдуть навчання з експлуатації зброї.