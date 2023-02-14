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Україна отримає від Норвегії ще до 12 танків різних типів
Очільник норвезького міністерства оборони Бйорн Арільд Грам заявив про рішення надати Україні 12 танків різних типів. За його словами, йдеться про вісім звичайних танків і до чотирьох танків особливого призначення. Також Норвегія виділить фонди для придбання боєприпасів та запчастин.
У заяві норвезького уряду не уточнили, які саме танки Осло передасть Києву. Однак, згідно з документом, на який посилається Інтерфакс, Норвегія направить до Європейського фонду миру близько $24,7 млн для закупівлі боєприпасів та запчастин до танків Leopard 2.
Нагадаємо, що разом з тим уряд Норвегії запропонував надати близько 75 мільярдів крон ($7,3 млрд) допомоги Україні протягом п’яти років. Тобто Осло пропонує надавати Києву щорічно протягом наступних 5 років по $1,5 млрд.
Як з'ясувалося, після різкого підвищення цін на газ на європейських ринках, що стало один із наслідків повномасштабної російсько-української війни, бюджет Норвегії почав різко наповнюватися, адже країна є один із експортерів енергоносія.Підписуйтеся на наш YouTube канал