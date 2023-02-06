Норвегія планує надати Україні $7 млрд допомоги протягом п'яти років

Уряд Норвегії запропонував надати близько 75 мільярдів крон (7,3 мільярда доларів) допомоги Україні протягом п’яти років. Тобто Осло пропонує надавати Києву щорічно протягом наступних 5 років по $1,5 млрд.

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Про це 6 лютого повідомив прем'єр-міністр Норвегі Йонас Гар Стьоре, передає Reuters.

Як з'ясувалося, після різкого підвищення цін на газ на європейських ринках, що стало один із наслідків повномасштабної російсько-української війни, бюджет Норвегії почав різко наповнюватися, адже країна є один із експортерів енергоносія.

Відповідаючи на такі закиди, Стьоре оголосив про довгострокову фінансову допомогу Україні. У 2023 році половина допомоги буде направлена на військові потреби, а решта — покриватиме гуманітарні.

"Це найбільша програма допомоги, яку коли-небудь мала Норвегія. Гроші розподілятимуться відповідно до пріоритетів українського уряду і не обов’язково передаватимуться безпосередньо владі", — сказав Стьоре.

Президент України Володимир Зеленський назвав п'ятирічний пакет "безпрецедентним".

Вдячні норвезькому народу, уряду 🇳🇴 та особисто @jonasgahrstore за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Раніше уряд Норвегії підписав угоду зі Світовим банком про надання 1 мільярда норвезьких крон на відновлення пошкодженої внаслідок російських ракетних ударів інфраструктури в Україні. Країна також надавала пакет військової допомоги Україн.