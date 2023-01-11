В Україну доставили перші конструкції мостів для деокупованих територій, надані Норвегією

В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою від Норвезького управління державних доріг у вигляді 10 мостів, які будуть встановлені на звільнених територіях України. Про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

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Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.

Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Раніше було отримано тимчасові мости від Чехії та Франції. Невдовзі Держагентство автодоріг очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ.

Фото: Мінінфраструктури

Нагадаємо, що відправлення 10 мостів з Норвегії було здійснене 13 грудня. Таким чином, на їх транспортування знадобився майже місяц. Передача мостів, загальна вартість яких становить 30 мільйонів норвезьких крон (біля 110 мільйонів гривень), фінансується з гуманітарного бюджету Міністерства закордонних справ Норвегії.

Зазначимо також, що напередодні в Чернігівській області зібрали та встаноили на балки перший з трьох мостів, наданих як французька гуманітарна допомога.