В Украину доставили первые конструкции мостов для деоккупированных территорий, подаренные Норвегией

В Украину прибыли первые грузовики с гуманитарной помощью от Норвежского управления государственных дорог в виде 10 мостов, которые будут установлены на освобожденных территориях Украины. Об этом сообщают в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Это временные конструкции типа acrow/bailey, подходящие для передвижения тяжелых транспортных средств – грузовиков с гуманитарной помощью, карет скорой помощи, пожарных авто, ремонтных бригад и так далее.

Норвегия стала третьей страной, передавшей в Украину гуманитарную помощь для восстановления дорожной инфраструктуры. Ранее были получены временные мосты от Чехии и Франции. Вскоре Госагентство автодорог ожидает мосты от Швеции и еще одну партию чешских временных переправ.

Фото: Мининфраструктуры

Напомним, что отправка 10 мостов из Норвегии была совершена 13 декабря. Таким образом, для их транспортировки понадобился почти месяц. Передача мостов, общая стоимость которых составляет 30 миллионов норвежских крон (около 110 миллионов гривен), финансируется из гуманитарного бюджета Министерства иностранных дел Норвегии.

Отметим также, что накануне в Черниговской области собрали и установили на балки первый из трех мостов, предоставленных в качестве французской гуманитарной помощи.