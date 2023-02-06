Норвегия планирует предоставить Украине $7 млрд помощи в течение пяти лет

Правительство Норвегии предложило предоставить около 75 миллиардов крон (7,3 миллиарда долларов) помощи Украине в течение пяти лет. То есть, Осло предлагает направлять Киеву ежегодно в течение следующих 5 лет по $1,5 млрд.

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Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр Норвеги Йонас Гар Стере, передает Reuters.

Как выяснилось, после резкого повышения цен на газ на европейских рынках, что стало одним из последствий полномасштабной российско-украинской войны, бюджет Норвегии начал резко наполняться, ведь страна является одним из экспортеров энергоносителя.

Отвечая на такие упреки, Стере объявил о долгосрочной финансовой помощи Украине. В 2023 году половина помощи будет направлена на военные нужды, а остальные будут покрывать гуманитарные.

"Это самая большая программа помощи, которую когда-либо имела Норвегия. Деньги будут распределяться в соответствии с приоритетами украинского правительства и не обязательно будут передаваться непосредственно властям", - сказал Стере .

Президент Украины Владимир Зеленский назвал пятилетний пакет "беспрецедентным".

Вдячні норвезькому народу, уряду 🇳🇴 та особисто @jonasgahrstore за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги Україні розміром 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023

Ранее правительство Норвегии подписало соглашение с Всемирным банком о предоставлении 1 миллиарда норвежских крон на восстановление поврежденной в результате российских ракетных ударов инфраструктуры в Украине. Страна также предоставляла пакет военной помощи Украине .

Напомним также, что в течение 2023 года Украина будет получать от ЕС 1,5 млрд евро ежемесячно.