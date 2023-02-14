Украина получит от Норвегии еще до 12 танков разных типов

Глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грам заявил о решении предоставить Украине 12 танков разных типов. По его словам, речь идет о восьми обычных танках и до четырех танков особого назначения. Также Норвегия выделит фонды для покупки боеприпасов и запчастей.

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В заявлении норвежского правительства не уточнили, какие танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, на который ссылается Интерфакс, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупки боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.

Напомним, что вместе с тем правительство Норвегии предложило предоставить около 75 миллиардов крон ($7,3 млрд) помощи Украине в течение пяти лет. То есть, Осло предлагает предоставлять Киеву ежегодно в течение следующих 5 лет по $1,5 млрд.

Как выяснилось, после резкого повышения цен на газ на европейских рынках, что явилось одним из последствий полномасштабной российско-украинской войны, бюджет Норвегии начал резко наполняться, ведь страна является одним из экспортеров энергоносителя.