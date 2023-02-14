ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Украина получит от Норвегии еще до 12 танков разных типов

Украина получит от Норвегии еще до 12 танков разных типов

Глава норвежского министерства обороны Бьорн Арильд Грам заявил о решении предоставить Украине 12 танков разных типов. По его словам, речь идет о восьми обычных танках и до четырех танков особого назначения. Также Норвегия выделит фонды для покупки боеприпасов и запчастей.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В заявлении норвежского правительства не уточнили, какие танки Осло передаст Киеву. Однако, согласно документу, на который ссылается Интерфакс, Норвегия направит в Европейский фонд мира около $24,7 млн для закупки боеприпасов и запчастей к танкам Leopard 2.

Напомним, что вместе с тем правительство Норвегии предложило предоставить около 75 миллиардов крон ($7,3 млрд) помощи Украине в течение пяти лет. То есть, Осло предлагает предоставлять Киеву ежегодно в течение следующих 5 лет по $1,5 млрд.

Как выяснилось, после резкого повышения цен на газ на европейских рынках, что явилось одним из последствий полномасштабной российско-украинской войны, бюджет Норвегии начал резко наполняться, ведь страна является одним из экспортеров энергоносителя.

Автор:
Максим Беркаль