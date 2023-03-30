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Не лише Leopard 2 й Marder. Німеччина відзвітувала про передачу нового пакета допомоги Україні

Прапор Німеччини
Прапор Німеччини. Фото: Pexels / Pixabay

Влада Німеччини повідомила про зміст крайньої партії військової допомоги, яку було передано Україні. Про це свідчить список на сайті федерального уряду Німеччини, оновлений 30 березня.

Згідно з його даними, протягом останніх кількох днів ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами й 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, а також:

  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;
  • два танки для розмінування WISENT 1;
  • ще 24 вантажівки  Zetros, на додачу до 28 переданих раніше;
  • ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше;
  • 103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, про прибуття в Україну 18 танків Leopard 2 від Німеччини Spiegel повідомило 27 березня. Також ЗМІ писали про поставку 40 бойових машин піхоти Marder.

Попереднє оновлення списку наданої допомоги від Німеччини було 24 березня. В той пакет включили інженерні машини Dachs, кулемети для танків і БМП, запчастини та 30 систем для виявлення дронів.