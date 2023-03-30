Не лише Leopard 2 й Marder. Німеччина відзвітувала про передачу нового пакета допомоги Україні

Влада Німеччини повідомила про зміст крайньої партії військової допомоги, яку було передано Україні. Про це свідчить список на сайті федерального уряду Німеччини, оновлений 30 березня.

Згідно з його даними, протягом останніх кількох днів ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами й 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами, а також:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3;

два танки для розмінування WISENT 1;

ще 24 вантажівки Zetros, на додачу до 28 переданих раніше;

ще 40 тисяч аптечок, на додачу до 120 тисяч переданих раніше;

103 тисячі турнікетів.

Нагадаємо, про прибуття в Україну 18 танків Leopard 2 від Німеччини Spiegel повідомило 27 березня. Також ЗМІ писали про поставку 40 бойових машин піхоти Marder.

Попереднє оновлення списку наданої допомоги від Німеччини було 24 березня. В той пакет включили інженерні машини Dachs, кулемети для танків і БМП, запчастини та 30 систем для виявлення дронів.