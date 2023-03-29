Німеччина виділяє ще 12 млрд євро на озброєння: комітет Бундестагу схвалив допомогу Україні

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив виділення ще 12 млрд євро на фінансування, зокрема, військової допомоги для України. Про це повідомляє DW.

Передбачається, що на поточний рік на ці цілі буде виділено 3,24 млрд євро, а на наступні роки, до 2032, – 8,82 млрд євро.

Гроші будуть використані для прямих постачань зброї Україні, а також для поповнення запасів Збройних сил Німеччини, арсенали яких виснажилися у звʼязку з допомогою українським військовим.

Нагадаємо, що наразі Берлін виділив 2,2 млрд євро на фінансування поставок зброї в Україну, а також на замовлення озброєння, яке замінить передане.

Нещодавно Німеччина оновила список наданої Україні допомоги. До крайнього пакета ввійшли, зокрема, інженерні машини Dachs, кулемети для танків й іншої техніки, а також запчастини для Leopard 2 та Marder.