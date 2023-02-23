Країни G7 пообіцяли Україні $39 мільярдів у 2023 році

Країни "Великої сімки" мають намір виділити Україні для забезпечення її невідкладних потреб у 2023 році 39 мільярдів доларів. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів країн G7, прийнятій за підсумками зустрічі в індійському Бенгалуру.

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Зазначається, що до заходу також приєдналися міністр фінансів України Сергій Марченко, керівники Міжнародного валютного фонду, групи Світового банку, Організації економічного співробітництва й розвитку та Ради фінансової стабільності.

"Ми разом з міжнародною спільнотою, як і раніше, твердо віддані вирішенню невідкладних короткострокових потреб України у фінансуванні. На 2023 рік, виходячи з потреб уряду України, ми збільшили наші зобов'язання щодо бюджетної та економічної підтримки до 39 мільярдів доларів", - йдеться у заяві.

Наголошується, що ці кошти дозволять Україні забезпечувати роботу влади та надання основних послуг, проводити найбільш критичний ремонт пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку.

Крім того, країни G7 заявили про рішучу підтримку тісної взаємодії МВФ з Україною та привітали прогрес, досягнутий у їхніх переговорах, закликавши до кінця березня домовитися про нову програму кредитування.

Учасники зустрічі також наголосили на важливості зусиль, зроблених групою Світового банку щодо спрямування значної допомоги Україні, у тому числі через фонд підтримки адміністративного апарату, відомий як PEACE, а також Фонд допомоги, відновлення та реформування України (URTF).

Також "Велика сімка" привітала роботу Міжнародної фінансової корпорації та ініціативу Багатостороннього агентства з інвестиційних гарантій із запуску свого нового трастового фонду для підтримки приватних інвестицій в Україні.

"Ми продовжимо наші спільні зусилля щодо підтримки та сприяння ремонту критичної інфраструктури України та відновлення, у тому числі через Міжвідомчу координаційну платформу донорів. Ми також будемо тісно координувати свої дії з відповідними міжнародними фінансовими організаціями, включаючи групу Світового банку, Європейський банк реконструкції та реконструкції Європейський інвестиційний банк", - запевнили у G7.

Крім цього, Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США наголошують, що продовжуватимуть уважно стежити за ефективністю своїх санкцій проти Росії і за необхідності "вживатимуть подальші дії".

"Ми також продовжимо тісно співпрацювати і з нашими партнерами для забезпечення дотримання наших санкцій та запобігання будь-яким спробам ухилитися від санкцій або обійти їх. У цьому контексті ми закликаємо інші країни приєднатися до наших санкцій щодо Росії", - сказано у заяві.

Країни "Великої сімки" вказують, що запровадженням санкцій, зокрема обмеженням ціни купівлі російської нафти, вже досягли зростання місячного дефіциту бюджету РФ до рекордно високого рівня, що має обмежити її можливості фінансувати війну проти України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com