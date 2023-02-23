Війна відкинула Україну на 15 років назад в плані бідності — Світовий банк

За оцінками Світового банку, розв'язання Росією повномасштабної війни, призвело до того, що за межею бідності опинилися ще 8 млн людей в Україні порівняно з довоєнним періодом. Заявив регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі в інтерв'ю агентству "Інтерфакс".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Він зауважив, що показник міг бути ще гіршим, якби не проведені в країні реформи до війни.

"Країну відкинуто на 15 років тому у досягненні своїх цілей зі скорочення рівня бідності. Водночас дивовижна стійкість, яку продемонструвала Україна та українці, значною мірою пояснюється складними та успішними реформами у сфері макроекономічного управління та розвитку інститутів, які влада впровадила в останні роки перед війною", – сказав він.

Банерджі вважає, що показник щодо бідності в Україні не впав до рівня, до якого мав би впасти, враховуючи бойові дії, завдяки заздалегідь успішно проведеним реформам. Тому, в Світовому банку впевнені, що українська влада має і надалі слідувати такому курсу, а також зміцнювати потенціал та прозорості управління.

Відповідаючи на питання щодо можливості в умовах такого рівня бідності проводити ліберальні реформи, переходити до ринкових тарифів та пенсійної реформи Банерджі сказав: "Під час останніх реформ, як до, так і під час війни, Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності із захистом найбільш вразливих верств населення".

Він навів приклад, зазначивши, що в Україні в умовах війн зберігається підтримка найважливішої соціальної допомоги та пенсійні виплати.

Водночас, відомо, що держава продовжує виконувати свої зобов'язання перед громадянами, зокрема, і за рахунок фінансової допомоги партнерів.

Саме через трастовий фонд Світового банку у січні Україна отримала від США $1 000,0 млн, що сприяло зростанню міжнародних резервів. У грудні Мінфін України домовилося зі Світовим банком про отримання пільгового кредиту в 500 мільйонів доларів. Того ж місяця кредитор оголосив про новий пакет фінансової допомоги для посилення зусиль з відновлення України в умовах війни, що триває.

Джерело фото: ua.depositphotos.com