Война отбросила Украину на 15 лет назад в плане бедности — Всемирного банка

По оценкам Всемирного банка, развязывание Россией полномасштабной войны привело к тому, что за чертой бедности оказались еще 8 млн человек в Украине по сравнению с довоенным периодом. Заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи в интервью агентству "Интерфакс".

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Он отметил, что показатель мог быть еще хуже, если бы не проведенные в стране реформы до войны.

"Страна отброшена на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. В то же время удивительная устойчивость, которую продемонстрировала Украина и украинцы, в значительной степени объясняется сложными и успешными реформами в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые власть внедрила в последние годы перед войной", – сказал он.

Банерджи считает, что показатель бедности в Украине не упал до уровня, на который должен упасть, учитывая боевые действия, благодаря заранее успешно проведенным реформам. Поэтому, во Всемирном банке уверены, что украинская власть должна и дальше следовать такому курсу, а также укреплять потенциал и прозрачность управления.

Отвечая на вопрос о возможности в условиях такого уровня бедности проводить либеральные реформы, переходить к рыночным тарифам и пенсионной реформе, Банерджи сказал: "Во время последних реформ, как до, так и во время войны, Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности с защитой наиболее уязвимых слоев населения.

Он привел пример, отметив, что в Украине в условиях войн сохраняется поддержка важнейшей социальной помощи и пенсионные выплаты.

В то же время известно, что государство продолжает выполнять свои обязательства перед гражданами, в частности, и за счет финансовой помощи партнеров.

Именно через трастовый фонда Всемирного банка в январе Украина получила от США $1 000,0 млн, что способствовало росту международных резервов. В декабре Минфин Украины договорился с Всемирным банком о получении льготного кредита в 500 миллионов долларов. В том же месяце кредитор объявил о новом пакете финансовой помощи для укрепления усилий по восстановлению Украины в условиях продолжающейся войны.

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