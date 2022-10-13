"Внезапная бедность": как изменилось благосостояние украинцев за время войны

Война повлекла обнищание большой части украинцев. Из-за потери работы и сокращения заработных плат с "внезапной бедностью" столкнулись даже представители среднего класса. Каждому третьему гражданину ежемесячно не хватает денег на зарплату.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua.

Отмечается, что на снижение доходов украинцев повлиял ряд факторов: потеря работы, сокращение зарплат, инфляция и девальвация, повлекшие повышение цен и увеличение расходов. Каждый четвертый тратит на продукты питания до 60% своего бюджета, еще 15% украинцев отмечают, что на пищу уходит более 60% ежемесячного бюджета.

Война стала причиной мощного кризиса на рынке труда за последние 20 лет. Украинцы либо потеряли работу, либо получают неполную заработную плату. Ежемесячный доход многих украинских домохозяйств ощутимо снизился.

Согласно данным Института демографии, в категорию среднего класса входят граждане, среднемесячный доход которых составляет сумму, не ниже пяти прожиточных минимумов. С 1 июля 2022 г. прожиточный минимум в расчете на месяц составляет 2508 гривен. Следовательно, среднемесячный доход каждого из членов домохозяйств среднего класса должен составлять 12540 грн. Подобная цифра выходит и по другим расчетам. По схеме Всемирного банка, разделяющего страны по уровню дохода, в Украине человек, тратящий меньше 5,5 долларов в день считается бедным. В среднем классе, по расчетам Всемирного банка, входят люди, тратящие на каждого из членов домохозяйства не менее 10 долларов день. Однако нынешняя ситуация доказывает, что эта цифра слишком низкая для того, чтобы чувствовать финансовую уверенность.

Согласно исследованию , треть граждан сталкивается с ежемесячной нехваткой средств. О том, что денег регулярно не хватает до зарплаты, говорят 36% специалистов. Еще 30% опрошенных специалистов отмечают, что им время от времени не хватает ежемесячного дохода до следующей зарплаты.

Почти половина тех, кто почувствовал снижение дохода и нехватки средств, связывает это с войной. 18% украинцев сталкиваются с критическим снижением дохода и нехваткой денег до зарплаты последний год-полтора. Только каждый пятый специалист получает зарплату, которой хватает на все нужды.

Украинцы определили 2 основные категории, на которые тратится их зарплата. Это продукты питания и коммунальные платежи. У многих после этих расходов не хватает денег на другое.

Многие домохозяйства тратят часть семейного бюджета на транспорт, медицину, детей, одежду и обувь. Интересно, что на благотворительность и донатную часть зарплаты тратит 28% опрошенных граждан. Эта статья расходов в современном обществе имеет большее значение, чем образование и выплаты кредитов. На выплату кредитов и образование часть зарплаты регулярно тратит меньше украинцев, 26% и 14% соответственно. Тяжелое финансовое положение требует от многих людей экономить на досуге и образовании, медицинском обеспечении, технике и косметике.

О низком уровне доходов украинцев говорит показатель доли семейного бюджета, которая тратится на продукты питания. Чем выше доля расходов на еду, тем ниже уровень изобилия граждан. Каждый четвертый украинский тратит на продукты питания примерно 40%, более 60% семейного бюджета уходит на еду у 14,5% опрошенных украинцев. Для сравнения американцы и британцы тратят на питание 6-7% своего бюджета.

Напомним, кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.