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Половине украинцев не хватает денег до зарплаты
Уровень доходов украинцев снизился с начала войны. Большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Негативные последствия кризиса на рынке труда не ощутила только пятая часть работающих граждан.
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua.
Только 20,5% сотрудников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне и выплаты они получают вовремя.
"В нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемического кризиса. Тогда также происходили сокращения работников и снижение заработных плат. Следовательно, в начале года, а именно в январе 2022 года, украинцы уже были недовольны уровнем заработной платы", - отмечают аналитики кадрового портала.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Война еще больше усугубила состояние кошельков украинцев. Более половины граждан испытывают нехватку средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.
Подавляющее большинство связывает ухудшение финансового положения с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили, что им стало не хватать денег до зарплаты относительно недавно, а именно с начала войны.
Стали сталкиваться с нехваткой средств последний год-полтора 18% украинцев. Есть часть граждан, кому денег до зарплаты не хватает постоянно. О таком явлении рассказали 15% опрошенных.
Тяжелое финансовое положение заставляет украинцев больше работать. Большая часть опрошенных либо уже имеет подработку, кроме основной работы, либо рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев.
6,4% украинцев, кроме основной работы, имеют дополнительную подработку. Совершенно уверены, что в ближайшие три месяца будут искать подработку треть опрошенных украинцев (35%). Скорее всего будут искать дополнительный заработок 28,7% респондентов.
Напомним, кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.