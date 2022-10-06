Половине украинцев не хватает денег до зарплаты

Уровень доходов украинцев снизился с начала войны. Большая часть граждан потеряла работу, другие получают неполную заработную плату. Негативные последствия кризиса на рынке труда не ощутила только пятая часть работающих граждан.

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного кадровым порталом grc.ua.

Только 20,5% сотрудников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне и выплаты они получают вовремя.

"В нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемического кризиса. Тогда также происходили сокращения работников и снижение заработных плат. Следовательно, в начале года, а именно в январе 2022 года, украинцы уже были недовольны уровнем заработной платы", - отмечают аналитики кадрового портала.

Война еще больше усугубила состояние кошельков украинцев. Более половины граждан испытывают нехватку средств. Ежемесячно не хватает денег до зарплаты 36% опрошенных, еще 30% сталкивается с нехваткой средств время от времени.

Подавляющее большинство связывает ухудшение финансового положения с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили, что им стало не хватать денег до зарплаты относительно недавно, а именно с начала войны.

Стали сталкиваться с нехваткой средств последний год-полтора 18% украинцев. Есть часть граждан, кому денег до зарплаты не хватает постоянно. О таком явлении рассказали 15% опрошенных.

Тяжелое финансовое положение заставляет украинцев больше работать. Большая часть опрошенных либо уже имеет подработку, кроме основной работы, либо рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев.

6,4% украинцев, кроме основной работы, имеют дополнительную подработку. Совершенно уверены, что в ближайшие три месяца будут искать подработку треть опрошенных украинцев (35%). Скорее всего будут искать дополнительный заработок 28,7% респондентов.

Напомним, кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.