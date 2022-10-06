Половині українців не вистачає грошей до зарплати

Рівень доходів українців знизився від початку війни. Велика частка громадян втратила роботу, інші отримують неповну заробітну плату. Негативні наслідки кризи на ринку праці не відчула лише п’ята частина працюючих громадян.

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Про це свідчать дані дослідження, проведеного кадровим порталом grc.ua.

Лише 20,5% співробітників зазначили, що їх зарплата залишилася на довоєнному рівні та виплати відбуваються вчасно.

" У нинішню кризу ринок праці увійшов у послабленому стані після пандемічної кризи. Тоді також відбувалися скорочення працівників та зниження заробітних плат. Відтак, на початку року, а саме у січні 2022 року, українці вже зазначали високу незадоволеність рівнем заробітної плати", - зауважують аналітики кадрового порталу.

Війна ще більше погіршила стан гаманців українців. Більше половини громадян відчуває нестачу коштів. Щомісяця не вистачає грошей до зарплати 36% опитаних, ще 30% стикається з браком коштів час від часу.

Переважна більшість пов’язує погіршення фінансового стану з воєнною кризою. 44% опитаних працівників зазначили те, що їм стало не вистачати грошей до зарплати відносно недавно, а саме від початку війни.

Стали зустрічатися з браком коштів останній рік-півтора 18% українців. Є частина громадян, кому грошей до зарплати не вистачає постійно. Про таке явище розповіли 15% опитаних.

Скрутне фінансове становище примушує українців більше працювати. Велика частка опитаних або вже має підробіток, окрім основної роботи, або розглядає таку можливість протягом найближчих трьох місяців.

6,4% українців, окрім основної роботи, мають додатковий підробіток. Абсолютно впевнені, що протягом найближчих трьох місяців будуть шукати підробіток третина опитаних українців (35%). Скоріше за все, будуть шукати додатковий заробіток 28,7% респондентів.

Нагадаємо, криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не надто задоволені рівнем доходів.