Рынок труда: кому платили в сентябре самые высокие зарплаты

Начало бизнес-сезона показало сдержанно оптимистическую ситуацию с зарплатами. Две трети профессиональных сфер либо удержали зарплаты на прежнем уровне, либо повысили оклады в открытых вакансиях.

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Экспертно-аналитический центр кадрового портала grc.ua провел подробный анализ динамики средних зарплат в открытых вакансиях в сентябре в разных профессиональных областях.

Так, высокооплачиваемым специалистам, представителям высшего менеджмента и консалтинга, в сентябре стали предлагать на 40,6% и на 50,6% соответственно меньшие оклады по сравнению с августом. Наиболее востребованы работники отрасли ритейл и менеджеры по продажам получают одни из самых маленьких зарплат – всего 17 000 грн. Самые низкие зарплаты по-прежнему предлагают студентам и специалистам без опыта работы – в среднем 10 700 грн.

Пятерка профессиональных сфер-лидеров по размеру средней заработной платы в сентябре несколько изменилась. Традиционные лидеры – ИТ-сфера и высший менеджмент удержались на верхушке рейтинга. А вот на третьем месте по размеру средней заработной платы в начале осени оказалась сфера закупок, вытеснив консалтинг на четвертую строчку. На пятой позиции отрасль масс-медиа и искусства.

В каких сферах произошло снижение зарплат

Интересно, что наиболее оплачиваемые сферы в сентябре подверглись падению заработных плат. В сфере информационных технологий произошло незначительное «проседание» окладов. Если в августе медиа зарплата ИТ-специалистов составляла 92 800 грн, то в начале осени она снизилась на 0,75% и составляет 92 100 грн.

В сфере высшего менеджмента в сентябре открывались вакансии с гораздо более низкими окладами, поэтому за месяц падение средней зарплаты директорам произошло на 40,6% – с 81 300 грн в августе до 48 300 грн в сентябре.

Консалтинг, который обычно был в тройке сфер с самыми высокими зарплатами, в начале бизнес-сезона испытал снижение средней зарплаты более чем на половину (-50,6%). Если в августе в этой сфере в открытых вакансиях средняя зарплата была 58300 грн, то в сентябре специалистам в сфере консалтинг предлагают в среднем только 28800 грн.

Снизились среднии зарплаты специалистов сферы строительства и недвижимости (с 27 300 грн в августе до 25 500 в сентябре), бухгалтеров и специалистов по управленческому учету (с 27 300 грн в августе до 21 800 грн в сентябре), представителей сферы маркетинга, реклама PR (с 26 500 грн в августе до 21 100 грн в сентябре), водителей и логистов (с 19 200 грн в августе до 17 800 грн в сентябре), а также работников бьюти-сферы и области спорта (с 19 400 грн в августе) до 17 600 грн в сентябре).

"Как видим, негативную динамику зарплат в начале осени ощутила лишь треть профессиональных сфер. Подавляющее большинство отраслей не только удержало оклады от падения, но несколько повысило ежемесячную компенсацию новым сотрудникам", - подчеркивают аналитики кадрового портала.

В каких сферах произошло наибольшее повышение зарплат

Наибольшее повышение зарплат в вакансиях произошло в нескольких сферах. Административный персонал почувствовал повышение зарплат новым работникам на 49% – в конце лета этим специалистам предлагали в среднем 17 400 грн, а в начале осени их средняя зарплата составляет 25 900 грн.

Новым работникам автомобильного бизнеса в сентябре стали предлагать на 40% больше – если в августе медиа зарплата в этой сфере составляла 15 200 грн, то в начале бизнес-сезона средняя зарплата в открытых вакансиях повысилась до 21 300 грн.

Позитивная динамика от 30% до 35% в средних зарплатах новым работникам состоялась также в сфере управления персоналом (с 20 000 грн в августе до 27 100 грн в сентябре), представителям сферы искусства, развлечения и масс-медиа (медианная зарплата повысилась с 20 90 грн в августе до 27 700 грн. в сентябре), работникам сферы добыча сырья (с 17 400 грн. в августе до 23 000 грн. в сентябре), а также домашнему персоналу (с 8 800 грн. в августе до 11 500 грн. в сентябре).

Кому предлагали самые низкие зарплаты в сентябре

Список сфер с самыми низкими средними зарплатами в сентябре не изменился. Правда, в сентябре во всех этих областях произошло повышение средних зарплат от 18% до 31%. Наименьшую зарплату предлагают в открытых вакансиях студентам и специалистам без опыта работы. Несмотря на то, что этим специалистам стали предлагать на 19% более высокие оклады, однако средняя зарплата до сих пор остается критически низкой – 10 700 грн.

Домашнему персоналу в сентябре в среднем предлагают 11500 грн, месяц назад предлагали 8800 грн. В сфере HoReCa средняя зарплата осталась по-прежнему на уровне 13 900 грн. Охранникам стали предлагать в сентябре на 21% более высокие зарплаты – если в августе медиа зарплата составляла 12 200 грн, в начале осени ее размер 14 800 грн. Представителям рабочих профессий в сентябре в среднем предлагают 15 500 грн, что на 18% выше по сравнению с августом (13 100 грн).

Также не слишком высокие зарплаты в сфере продаж. Хотя продавцы, кассиры, администраторы торговых залов, а также менеджеры по продажам являются наиболее востребованными работниками, однако их средняя зарплата одна из самых низких на рынке. В августе этим специалистам предлагали в среднем 16 900 грн., в сентябре работодатели готовы платить им в среднем 17 000 грн.

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны испытало на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.