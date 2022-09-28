Украинцы недовольны уровнем доходов, однако ради трудоустройства готовы снизить зарплатную планку

Кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Так, более половины украинцев отметили, что их не устраивают суммы ежемесячной компенсации за их труд.

Абсолютное недовольство озвучило четверть (25,7%) опрошенных специалистов, еще 28,5% отметили умеренное недовольство зарплатой.

"Стоит отметить, что в нынешний кризис рынок труда вошел уже в ослабленном состоянии. Предыдущий сложный период, вызванный пандемическими ограничениями, тоже отразился на зарплатах украинцев. Во время коронакризиса происходили как сокращение персонала, так и сокращение заработных плат. Следовательно, в январе - на начала февраля 2022 года неудовлетворенность уровнем доходов была тоже высокой. Отмечали полное недовольство суммой ежемесячной компенсации за труд 32% специалистов, умеренное недовольство – 37% опрошенных ", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что кризис на рынке труда принуждает украинцев к уступкам в размере заработной платы, несмотря на то, что они и так не слишком удовлетворены уровнем доходов.

Специалисты предстают перед выбором – либо снизить свои зарплатные пожелания и получить работу, либо продолжать сложный поиск работы в условиях дефицита вакансий, высокой конкуренции и повышенных требований работодателей к кандидатам.

Две трети украинцев готовы снизить желаемую зарплату при сложностях с трудоустройством. Есть даже такие, кто согласится на любую зарплату, которую предложат лишь бы устроиться на работу. Такое намерение озвучили 8,1% опрошенных.

Каждый пятый специалист готов снизить желаемую зарплату не более 5%, еще столько же украинцев готовы снизить планку на 6-15%.

Ради трудоустройства готовы снизить желаемый оклад на четверть 8,8% опрошенных украинцев.

Напомним, в Украине заработал "Единый портал вакансий", который позволяет найти информацию о работе в соответствии с регионом, отраслью и ожидаемым уровнем зарплат.

Отметим, что негативные последствия кризиса на рынке труда во время войны ощутило на себе подавляющее большинство украинцев. Более 40% украинцев остались без работы. В настоящее время продолжают работать и получать заработную плату в полном объеме только 23%.