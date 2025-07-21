Предприятию Фирташа суд вернул разрешение на добычу титановых руд

Суд отменил приказ Государственной службы геологии и недр о прекращении права пользования недрами ООО "Мотроновский ГОК", принадлежащего Дмитрию Фирташу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.Info.

Таким образом, разрешение на добычу титановых руд комбинатом, аннулированное в апреле на основании прошлогоднего решения СНБО, остается действительным.

ООО "Мотроновский ГОК" пользуется Малышевским месторождением циркон-рутил-ильменитоносных песков (участки Мотроновско-Анновская и Северо-Западная) в Днепропетровской обл. на основании спецразрешения № 3640, предоставленного в 2004 году, действительного до 2034 года.

На фоне санкций СНБО, введенных против Дмитрия Фирташа в 2021 году, в марте 2023 года Государственная служба геологии и недр Украины приостановила разрешения на добычу для Мотроновского ГОКа и других принадлежащих бенефициару компаний.

В 2024 году СНБО вынес новое санкционное решение в отношении Дмитрия Фирташа, постановив аннулировать спецразрешение Мотроновского комбината. Но компания успела продать его в пользу ООО Тибериус Плюс Алексея Шестюка, и суд запретил прекращать право пользования недрами.

11 апреля Госгеонадр прекратила действие специального разрешения на пользование недрами, предоставленного ООО "Мотроновский ГОК" украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков месторождения "Малышевское" в Днепропетровской области.

О Мотроновском ГОКе

Мотроновский ГОК – незаконченный инвестиционный проект Group DF, который, по данным группы, был вынужден заморожен с началом полномасштабной войны РФ против Украины.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах, в Group DF оценивали не менее 126 млн грн.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область). Отчуждение спецразрешения Мотроновского ГОКа в Group DF не комментируют.