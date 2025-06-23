У компании Фирташа отобрали карьер: что известно

Верхнеднепровский городской совет в судебном порядке расторгает договор аренды земельного участка в пределах контура Малышевского месторождения, на котором расположена северная часть карьера для добычи циркон-рутил-ильменитоносных песков ООО "Мотроновский ГОК", входящей в Group DF Дмитрия Фирташа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info со ссылкой на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области.

Отмечается, что суд постановил "Мотроновскому ГОКу" вернуть земельный участок общей площадью 155,7 га городскому совету "в состоянии, приданом для дальнейшего его использования".

Кроме этого, компания должна уплатить около 5,5 млн грн задолженности по арендной плате за пользование землей в 2024 году. Именно этот долг послужил основанием для расторжения договора.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Какая позиция недропользователя

В Мотроновском ГОКе считают, что по результатам расторжения договора городской совет не получит ожидаемого результата в связи с установлением ограничений и специальной процедуры передачи в пользование земельных участков, расположенных в пределах специальных разрешений на недр.

По мнению недропользователя, требование городского совета о расторжении договора аренды было преждевременным и истец вместо достижения компромисса сразу инициировал расторжение договора, что противоречит принципам сотрудничества между органом местного самоуправления и предприятием.

В ООО "Мотроновский ГОК" объясняли суду, что с 2016 года компания находится в стадии строительства горно-обогатительного комплекса, не осуществляет производство и реализацию продукции, соответственно не имеет дохода.

К тому же, из-за затруднительного финансового состояния деятельность общества является убыточной (что подтверждается официальными документами), а счета ООО "Мотроновский ГОК" находятся под арестом в результате открытия исполнительного производства на основании решений хозяйственного суда.

Комбинат также апеллировал к Сертификату Торгово-промышленной палаты, который засвидетельствовал войну РФ против Украины как форс-мажорные обстоятельства, однако суд обратил внимание, что этот документ распространяется только на обязанности по выполнению программы работ на месторождении и не освобождает от ответственности за нарушение обязательств по договору аренды.

Почему аннулировали разрешение

Напомним, на фоне персональных санкций, наложенных СНБО на бенефициара Group DF Дмитрия Фирташа, в марте 2023 г. Государственная служба геологии и недр Украины остановила действие всех спецразрешений компаниям бизнесмена, в том числе и Мотроновскому ГОКу.

В октябре 2024 года Верховный суд признал законным приказ Государственной службы геологии и недр Украины, которым на фоне санкций к Дмитрию Фирташу останавливалось действие разрешения ООО "Мотроновский ГОК" на добычу циркон-рутил-ильменитоносных песков Малышевского месторождения в Днепропетровской области.

В 2024 г. СНБО принял новое решение, согласно которому разрешение Мотроновского комбината должен быть аннулирован, но компания успела продать его в пользу ООО "Тибериус Плюс" Алексея Шестюка, и суд запретил прекращать право пользования недрами. В апреле 2025-го этот запрет отменил Верховный Суд и спецразрешение. таки аннулировали.

В 2024 году Ощадбанк дважды пытался продать права требования по кредитам, обеспеченные корпоративными правами и имуществом ООО "Мотроновский ГОК" – желающих купить долги компании не нашлось.

О Group DF

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF инвестирует в химическую, титановую, медийную и портовую отрасли. Основатель и владелец Group DF – украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Направление добычи титанового бизнеса Group DF включает два ГОКа (Междуреченский ГОК и "Валки-Ильменит"). Инвестиционные проекты Group DF в титановой отрасли – Стремигородский ГОК (Житомирская область) и Мотроновский ГОК (Днепропетровская область) – остановлены.

В январе 2025 года "Междуреченский ГОК" Дмитрия Фирташа запустил в работу обогатительную фабрику по производству ильменитового концентрата в Житомирской области выведено на проектную мощность 20-25 тонн ильменитового концентрата / час или 12-15 тыс. тонн в месяц.

Потери государства в результате спровоцированного санкциями простоя титановых активов в 2023-2024 годах у Group DF оценивали в 126 млн грн.

Добавим, титановые руды включены в утвержденный СНБО перечень полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности Украины.