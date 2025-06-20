Суд аннулировал разрешение на добычу лабрадорита и габбро в Житомирской области: детали дела

Черниговский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной службы геологии и недр Украины и аннулировал специальное разрешение № 3652, предоставленное ЧАО "Петроимпекс" на добычу габбро и лабрадорита на Осниковском месторождении в Житомирской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Nadra.info.

Согласно документу, Госгеонадра обратились в суд еще в 2020 году, поскольку недропользователь совершил и не устранил всех нарушений требований законодательства в сфере недропользования, в частности:

продолжал работу после остановки спецразрешения;

не перерабатывал в щебень отходы от добычи блоков;

имел не согласованный должным образом проект разработки месторождения;

не провел повторную государственную экспертизу и оценку полезных ископаемых и т.д.

Однако в обществе "Петроимпекс" утверждали, что все недостатки и нарушения устранили.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ответчик не в полном объеме устранил нарушения законодательства, поэтому и аннулировал спецразрешение. Пока решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами ЧАО «Петроимпекс» являются Платонов Николай и Платонов Владимир, возглавляющий компанию Сергей Беляев.

Что такое габбро и лабрадорит?

Габбро — магматическая интрузивная равномернозернистая порода, состоящая из основного плагиоклаза, моноклинного пироксена, оливина или роговой обманки. Часто содержит ценные количества сульфидов хрома, никеля, кобальта, золота, серебра, платины и меди. Это глубинный аналог базальта.

Используется как облицовочный и искусственный камень, щебень. Порода известна в строительной отрасли под торговым заглавием темного гранита. Однако габбро трудно обрабатывать, что ограничивает его использование.

Лабрадорит – магматическая горная порода из семейства габбро. Обладает редким свойством иризации – внутренним радужным сиянием (напоминает игру света в капле бензина или перламутровый блеск внутри раковины моллюска).

Порода используется как строительный и облицовочный материал.

Напомним, в странская компания "Велта" заявила о предварительном обнаружении залежей редкоземельных металлов на Бирзуловском титановом месторождении в Кировоградской области.