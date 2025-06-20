Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,69

+0,06

EUR

47,86

--0,04

Готівковий курс:

USD

41,80

41,70

EUR

48,60

48,45

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро на Житомирщині: деталі справи

видобуток корисних копалин, техніка
Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро. / Freepik

Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної служби геології та надр України і анулював спеціальний дозвіл № 3652, наданий ПрАТ "Петроімпекс" на видобування габро і лабрадориту на Осниківському родовищі в Житомирській області. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Nadra.info.

Згідно із документом, Держгеонадра звернулися до суду ще у 2020 році, оскільки надрокористувач вчинив і не усунув усіх порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, зокрема:

  • продовжував роботи після зупинення спецдозволу; 
  • не переробляв на щебінь відходи від видобутку блоків; 
  • мав не погоджений належним чином проект розробки родовища; 
  • не провів повторну державну експертизу та оцінку корисних копалин та інше.

Однак у товаристві "Петроімпекс" стверджували, що всі недоліки і порушення усунули.

Під час розгляду справи суд встановив, що відповідач не в повному обсязі усунув порушення законодавства, тому й анулював спецдозвіл. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили і може бути оскаржене.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Петроімпекс» є Платонов Микола і Платонов Володимир, очолює компанію Сергій Бєляєв.

Що таке габро і лабрадорит?

Габро — магматична інтрузивна рівномірнозерниста порода, що складається з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену, олівіну або рогової обманки. Часто містить цінні кількості сульфідів хрому, нікелю, кобальту, золота, срібла, платини та міді Це — глибинний аналог базальту.

Фото 2 — Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро на Житомирщині: деталі справи

Використовується як облицювальний і штучний камінь, щебінь. Порода відома в будівельній галузі під торговою назвою чорного граніту. Однак габро важко обробляти, що обмежує його використання.

Лабрадорит — магматична гірська порода з родини габро. Володіє рідкісним властивістю іризації-внутрішнім райдужним сяйвом (нагадує гру світла в краплі бензину або перламутровий блиск всередині раковини молюска).

Фото 3 — Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро на Житомирщині: деталі справи

Породу використовують як будівельний та облицювальний матеріал.

Нагадаємо, українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області. 

Автор:
Тетяна Ковальчук