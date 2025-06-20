Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро на Житомирщині: деталі справи

Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної служби геології та надр України і анулював спеціальний дозвіл № 3652, наданий ПрАТ "Петроімпекс" на видобування габро і лабрадориту на Осниківському родовищі в Житомирській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Nadra.info.

Згідно із документом, Держгеонадра звернулися до суду ще у 2020 році, оскільки надрокористувач вчинив і не усунув усіх порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, зокрема:

продовжував роботи після зупинення спецдозволу;

не переробляв на щебінь відходи від видобутку блоків;

мав не погоджений належним чином проект розробки родовища;

не провів повторну державну експертизу та оцінку корисних копалин та інше.

Однак у товаристві "Петроімпекс" стверджували, що всі недоліки і порушення усунули.

Під час розгляду справи суд встановив, що відповідач не в повному обсязі усунув порушення законодавства, тому й анулював спецдозвіл. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили і може бути оскаржене.

За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Петроімпекс» є Платонов Микола і Платонов Володимир, очолює компанію Сергій Бєляєв.

Що таке габро і лабрадорит?

Габро — магматична інтрузивна рівномірнозерниста порода, що складається з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену, олівіну або рогової обманки. Часто містить цінні кількості сульфідів хрому, нікелю, кобальту, золота, срібла, платини та міді Це — глибинний аналог базальту.

Використовується як облицювальний і штучний камінь, щебінь. Порода відома в будівельній галузі під торговою назвою чорного граніту. Однак габро важко обробляти, що обмежує його використання.

Лабрадорит — магматична гірська порода з родини габро. Володіє рідкісним властивістю іризації-внутрішнім райдужним сяйвом (нагадує гру світла в краплі бензину або перламутровий блиск всередині раковини молюска).

Породу використовують як будівельний та облицювальний матеріал.

Нагадаємо, українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області.