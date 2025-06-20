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Суд анулював дозвіл на видобуток лабрадориту та габро на Житомирщині: деталі справи
Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної служби геології та надр України і анулював спеціальний дозвіл № 3652, наданий ПрАТ "Петроімпекс" на видобування габро і лабрадориту на Осниківському родовищі в Житомирській області.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Nadra.info.
Згідно із документом, Держгеонадра звернулися до суду ще у 2020 році, оскільки надрокористувач вчинив і не усунув усіх порушень вимог законодавства у сфері надрокористування, зокрема:
- продовжував роботи після зупинення спецдозволу;
- не переробляв на щебінь відходи від видобутку блоків;
- мав не погоджений належним чином проект розробки родовища;
- не провів повторну державну експертизу та оцінку корисних копалин та інше.
Однак у товаристві "Петроімпекс" стверджували, що всі недоліки і порушення усунули.
Під час розгляду справи суд встановив, що відповідач не в повному обсязі усунув порушення законодавства, тому й анулював спецдозвіл. Наразі рішення суду ще не набуло законної сили і може бути оскаржене.
За даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками ПрАТ «Петроімпекс» є Платонов Микола і Платонов Володимир, очолює компанію Сергій Бєляєв.
Що таке габро і лабрадорит?
Габро — магматична інтрузивна рівномірнозерниста порода, що складається з основного плагіоклазу, моноклінного піроксену, олівіну або рогової обманки. Часто містить цінні кількості сульфідів хрому, нікелю, кобальту, золота, срібла, платини та міді Це — глибинний аналог базальту.
Використовується як облицювальний і штучний камінь, щебінь. Порода відома в будівельній галузі під торговою назвою чорного граніту. Однак габро важко обробляти, що обмежує його використання.
Лабрадорит — магматична гірська порода з родини габро. Володіє рідкісним властивістю іризації-внутрішнім райдужним сяйвом (нагадує гру світла в краплі бензину або перламутровий блиск всередині раковини молюска).
Породу використовують як будівельний та облицювальний матеріал.
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