Україна може отримати власні рідкісноземельні метали: виявлено перспективні поклади на Кіровоградщині

Українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Як пише Delo.ua, про це повідомив власник "Велти" Андрій Бродський.

Рідкісноземельні елементи в Україні

Українська компанія отримала обнадійливі попередні дані щодо наявності рідкісноземельних елементів у титанових рудах Бирзулівського родовища, що в Кіровоградській області.

Дослідження проводяться у межах міжнародного проєкту REPTiS, що реалізується в рамках програми Horizon Europe. Участь у ньому бере потужний консорціум провідних європейських наукових установ, який торік надав грант на розробку та вдосконалення методів збагачення сировини на гірничо-збагачувальному комбінаті Velta.

"Деякий час тому я з гумором ставився до розмов про наявність рідкоземельних металів в Україні. Здавалося, що маємо кольорові й рідкісні метали, але з рідкоземами — не дуже. І ось сьогодні ми посміхалися, бо отримали перші дуже обнадійливі результати", — зазначив Бродський.

Згідно з попередніми висновками одного з учасників консорціуму, ільменіт, який видобувається на родовищі, може містити критично важливі метали, серед яких:

ніобій (Nb);

ванадій (V);

гафній (Hf);

скандій (Sc);

іттрій (Y);

лантан (La);

церій (Ce);

неодим (Nd);

торій (Th).

Наразі ці елементи перебувають на стадії додаткових досліджень, мета яких — підтвердити можливість їхнього промислового видобутку та виробництва.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.