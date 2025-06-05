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Україна може отримати власні рідкісноземельні метали: виявлено перспективні поклади на Кіровоградщині

корисні копалини
"Велта" виявила перспективні поклади на родовищі.

Українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області. 

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Як пише Delo.ua, про це повідомив власник "Велти" Андрій Бродський.

 Рідкісноземельні елементи в Україні

Українська компанія отримала обнадійливі попередні дані щодо наявності рідкісноземельних елементів у титанових рудах Бирзулівського родовища, що в Кіровоградській області. 

Дослідження проводяться у межах міжнародного проєкту REPTiS, що реалізується в рамках програми Horizon Europe. Участь у ньому бере потужний консорціум провідних європейських наукових установ, який торік надав грант на розробку та вдосконалення методів збагачення сировини на гірничо-збагачувальному комбінаті Velta.

"Деякий час тому я з гумором ставився до розмов про наявність рідкоземельних металів в Україні. Здавалося, що маємо кольорові й рідкісні метали, але з рідкоземами — не дуже. І ось сьогодні ми посміхалися, бо отримали перші дуже обнадійливі результати", — зазначив Бродський.

Згідно з попередніми висновками одного з учасників консорціуму, ільменіт, який видобувається на родовищі, може містити критично важливі метали, серед яких:

  • ніобій (Nb);
  • ванадій (V);
  • гафній (Hf);
  • скандій (Sc);
  • іттрій (Y);
  • лантан (La);
  • церій (Ce);
  • неодим (Nd);
  • торій (Th).

Наразі ці елементи перебувають на стадії додаткових досліджень, мета яких — підтвердити можливість їхнього промислового видобутку та виробництва.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько