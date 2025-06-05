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Україна може отримати власні рідкісноземельні метали: виявлено перспективні поклади на Кіровоградщині
Українська компанія "Велта" заявила про попереднє виявлення покладів рідкісноземельних металів на Бирзулівському титановому родовищі в Кіровоградській області.
Як пише Delo.ua, про це повідомив власник "Велти" Андрій Бродський.
Рідкісноземельні елементи в Україні
Українська компанія отримала обнадійливі попередні дані щодо наявності рідкісноземельних елементів у титанових рудах Бирзулівського родовища, що в Кіровоградській області.
Дослідження проводяться у межах міжнародного проєкту REPTiS, що реалізується в рамках програми Horizon Europe. Участь у ньому бере потужний консорціум провідних європейських наукових установ, який торік надав грант на розробку та вдосконалення методів збагачення сировини на гірничо-збагачувальному комбінаті Velta.
"Деякий час тому я з гумором ставився до розмов про наявність рідкоземельних металів в Україні. Здавалося, що маємо кольорові й рідкісні метали, але з рідкоземами — не дуже. І ось сьогодні ми посміхалися, бо отримали перші дуже обнадійливі результати", — зазначив Бродський.
Згідно з попередніми висновками одного з учасників консорціуму, ільменіт, який видобувається на родовищі, може містити критично важливі метали, серед яких:
- ніобій (Nb);
- ванадій (V);
- гафній (Hf);
- скандій (Sc);
- іттрій (Y);
- лантан (La);
- церій (Ce);
- неодим (Nd);
- торій (Th).
Наразі ці елементи перебувають на стадії додаткових досліджень, мета яких — підтвердити можливість їхнього промислового видобутку та виробництва.
Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
Зауважимо, більшість корисних копалин знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Про рідкісноземельні метали, що і де є в Україні та скільки це коштує, детальніше читайте у матеріалі Delo.ua.